Крымский парламент просят забрать мандат у Рувима Аронова

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит лишить Рувима АРОНОВА полномочий депутата крымского парламента в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.

Об этом говорится в письме к председателю Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО.

В сентябре 2002 года АРОНОВ, находясь за рулем автомобилем «Мерседес», на автодороге Симферополь-Евпатория совершил наезд на женщину и скрылся с места аварии. Пешеход погибла.

4 августа 2009 года Симферопольский районный суд признал АРОНОВА виновным и осудил.

13 октября коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Крыма не удовлетворила апелляцию адвокатов АРОНОВА на решение райсуда, приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

Руководство милиции Крыма направляет в парламент автономии решение Апелляционного суда. «ГУ МВД в Крыму надеется, что больше не увидим АРОНОВА в числе депутатов Верховной Рады Крыма», - отмечает МОСКАЛЬ в письме к спикеру.

АРОНОВ избран в парламент автономии от избирательного блока «Блок Куницына».

Сейчас он не является членом ни одной из депутатских фракций.

22 сентября милиция Крыма сообщила, что Апелляционный суд Одесской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки «Башмаки», которая в конце 1990-х годов вела активную борьбу за передел сфер криминального влияния на крымском полуострове. Дело возбуждено по статьям «создание преступной организации» и «бандитизм». На скамье подсудимых находятся 18 человек, среди них АРОНОВ.