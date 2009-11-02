Пьяный на BMW сбил насмерть гаишника (фото)

25-летний инспектор ДПС погиб в результате наезда автомобиля BMW на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта в Крыму.

Как сообщила сегодня пресс-служба крымской милиции, после дорожно-транспортного происшествия водитель покинул место происшествия и, бросив машину на въезде в Симферополь, вместе с пассажиром пытался скрыться. Они задержаны.

По данным милиции, водитель является жителем Симферополя, бывшим сотрудником спецслужбы, уволенным «по отрицательным мотивам». Согласно заключению врача-нарколога, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

17 сентября на крымчанина уже составляли административный протокол за управление транспортом в нетрезвом состоянии, водительское удостоверение изъяли и приобщили к материалам, которые направили на рассмотрение суда. Решение пока не принято, и водитель продолжал управлять автомобилем по временному разрешению.

Фото пресс-службы ГАИ