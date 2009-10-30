Памятник женщинам-фронтовичкам открыли в Севастополе по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Скульптура установлена близ академии Военно-морских сил имени Нахимова, в Курсантском сквере.

Памятник создан по проекту известного севастопольского скульптора Станислава Чижа. Он изготовлен в виде гранитной плиты, на которой изображена женщина в военной форме. На скульптуре содержится надпись: «Женщинам-фронтовичкам Слава! 1941-1945 гг.».

Средства на изготовление и установление памятника предоставили местные предприниматели и предприятия.

В торжественном митинге приняли участие председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН, председатель городского совета Валерий САРАТОВ, командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, представители командования ЧФ РФ, члены военного совета флота, курсанты и слушатели академии ВМС имени Нахимова и лицеисты Военно-морского лицея, оркестр и рота почетного караула ВМС.

После митинга все желающие имели возможность попробовать солдатской каши из полевой кухни.