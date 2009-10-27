800-килограммовую мину подорвали на пляже Севастополя (фото)

800-килограммовую морскую якорную мину, найденную на глубине одного метра и на расстоянии около пятнадцати метров от берега пляжа «Парк Победы» в Севастополе, ликвидировали пиротехники.

Советская мина образца 1926 года во время взрыва способна поразить гидроударной волной на расстоянии до 1575 метров, а радиус максимальной дальности разлета отдельных кусков почвы и обломков достигает 500 метров, сообщила пресс-служба управления МЧС в Севастополе.

Наиболее целесообразным способом ликвидации боеприпаса был избран его подрыв на месте обнаружения.