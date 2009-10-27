800-килограммовую мину подорвали на пляже Севастополя (фото)
17:40, 27 октября 2009Крым
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Вывозить было целесообразно
800-килограммовую морскую якорную мину, найденную на глубине одного метра и на расстоянии около пятнадцати метров от берега пляжа «Парк Победы» в Севастополе, ликвидировали пиротехники.
Советская мина образца 1926 года во время взрыва способна поразить гидроударной волной на расстоянии до 1575 метров, а радиус максимальной дальности разлета отдельных кусков почвы и обломков достигает 500 метров, сообщила пресс-служба управления МЧС в Севастополе.
Наиболее целесообразным способом ликвидации боеприпаса был избран его подрыв на месте обнаружения.
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