Милиция не нашла фото насильников

На фотографиях, изъятых о время обысков, которые проводились в рамках расследования уголовного дела о развращении детей, нет изображений насильников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в парламенте заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос народных депутатов.

«Я не могу разглашать тайну следствия, но скажу, что все изъятые фото содержат лишь изображения жертв, но не насильников», - сказал он.