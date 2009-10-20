Педофильским скандалом займется следственная комиссия парламента

Верховная Рады Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 418 из 438 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР поручила ВСК расследовать обстоятельства появления обвинений в развращении детей, установить соответствие обвинений фактам.

Председателем комиссии избрана народный депутат Екатерина САМОЙЛИК (фракция КПУ), ее заместителем - Евгений СУСЛОВ (фракция БЮТ).

Также в состав комиссии вошли Виталий КОРЖ (фракция Партии регионов), Александр БОБЫЛЕВ (фракция НУ-НС), Сергей ТЕРЕЩУК (фракция Блока Литвина).

В соответствии с постановлением, ВСК будет работать три месяца, а отчет должна предоставить не позже месячного срока со дня принятия документа.