Луценко просят наказать виновных в затягивании дела о растлении

Генеральная прокуратура Украины просит Министерство внутренних дел провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относились к расследованию дела о развращении детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, отметив, что ведомство направило руководству МВД письмо.

Как сообщил генпрокурор, мать потерпевших детей дважды обращалась в Днепровское районное управление Киева, после возбуждения уголовного дела работники милиции не предприняли своевременно меры по установлению виновных лиц, а их опознание было проведено лишь через месяц после возбуждения уголовного дела.

Вместе с тем МЕДВЕДЬКО отметил, что Генпрокуратура узнала о возможной причастности народных депутатов к развращению детей 13 октября из заявления народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, а до этого времени ни мать потерпевших, ни МВД такой информации не предоставляло.

В связи с этим в тот же день были проведены следственные действия, в частности, допрошена мать потерпевших, а также дети, которые узнали некоторых народных депутатов.

По словам МЕДВЕДЬКО, начиная с 13 октября, в расследовании уголовного дела также принимают участие следователи Генеральной прокуратуры.

В частности, вчера были допрошены народные депутаты Сергей ТЕРЕХИН и Виктор УКОЛОВ, а на завтра перенесен допрос депутата Руслана БОГДАНА. Как отметил МЕДВЕДЬКО, проверка возможной причастности к этому делу народных депутатов продолжается.

Кроме того, МЕДВЕДЬКО обратился к СМИ, журналистам, политикам с просьбой в дальнейшем «воздержаться от любых комментариев, поскольку ими уже нанесен непоправимый вред потерпевшим, следствию, «Артеку» и всему государству».