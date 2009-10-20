Вывезенные из-за мины люди вернулись в свои дома

Немецкую морскую мину весом в одну тонну утром во вторник вывезли за пределы Феодосии.

Жители города, в целях безопасности вывезенные за пределы района проведения работ по транспортировке боеприпаса, вернулись в свои дома, об этом сегодня сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Боеприпас погрузили на специальную лодку и в сопровождении буксира «Атлант», на борту которого находятся обеспечивающие безопасность проведения мероприятия специалисты, транспортируют по морю в район мыса Чауда. Там мина будет уничтожена.

Сотрудник пресс-службы МЧС Крыма не смог уточнить количество людей, которые были временно эвакуированы.

18 октября к феодосийским спасателям поступила информация об обнаружении снаряда в районе причала №216. Двое мужчин вытащили мину весом в тонну из воды, приняв ее за газовый баллон.

19 октября МЧС Крыма сообщило, что утром 20 октября планируется временная эвакуация около 5 тысяч человек - жителей 960 частных домов, 18-ти пятиэтажных домов, личного состава воинской части России, пациентов и сотрудников больницы.