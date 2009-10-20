5 тысяч человек эвакуируют в Феодосии

Около 5 тысяч человек временно эвакуируют 20 октября в Феодосии, чтобы вывезти на полигон для дальнейшего уничтожения немецкую авиационную донную мину весом почти одна тонна образца 1938 года.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, такое решение принято в понедельник вечером в Феодосии на заседании комиссии.

«Будет произведена временная эвакуация жителей 960 частных домов, 18-ти пятиэтажных домов, личного состава воинской части России, пациентов и сотрудников больницы. Не будут работать детский сад, школа №10, 23 магазина», - сказано в сообщении.

Район оцепит милиция.

Пограничным службам поручено обеспечить в море безопасность судов, которые могут находиться в районе проведения работ.

После вывоза мины на безопасное расстояние в район полигона на мысе Чауда люди смогут вернуться в свои дома.

18 октября к феодосийским спасателям поступила информация об обнаружении снаряда в районе причала №216. Двое мужчин вытащили мину из воды, приняв ее за газовый баллон. Находку начали разбирать, чтобы затем сдать на метталолом. «Лишь после того, как горе-металлисты сбили крышку и увидели механизм одного из взрывателей, до них дошло, что дело они имеют не с баллоном, а с бомбой», - отметили в МЧС.

На месте обнаружения мины 19 октября работали спасатели из Феодосии и пиротехники из Керчи. Можно считать чудом, что после того, как была снята крышка бомбы, не прогремел взрыв», - отмечается в сообщении.

В 2004 году в Севастополе разборка бомбы закончилась смертью. Приняв найденный на дне Камышовой бухты предмет за спутниковый аварийный буек, его привезли на грузовике домой, чтобы распилить и «получить металл». Из-за взрыва бомбы два человека погибли, еще одного в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.