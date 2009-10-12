Украинские парикмахеры покажут класс на чемпионате в Ялте

XIII Всеукраинский чемпионат парикмахерского искусства «Чарівна зачіска» запланирован на 15-16 октября в Ялте, сообщил Республиканский комитет по информации.

В рамках чемпионата пройдут конкурсы по парикмахерскому искусству, по макияжу и боди-арту, по маникюру и арт-дизайну ногтей.

Кроме того, состоятся мастер-классы и шоу-показ современных причесок мастеров и салонов красоты Украины, выставка-продажа оборудования, инструментов и парфюмерно-косметических товаров для парикмахерских.

Мероприятие проводится при поддержке Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей.