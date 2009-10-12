17,5 тысяч преступлений зафиксированы за 9 месяцев в Крыму

В крымской автономии за девять месяцев зафиксировано 17,5 тысяч преступлений - это на две тысячи больше, чем за тот же период 2008 года, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры.

Почти половину - составляют кражи. "Увеличение количества этих преступлений зафиксировано в связи с внесением изменений в законодательство: уменьшением суммы ущерба, причиненного хищением имущества, за которое наступает уголовная ответственность", - отметили в надзорном ведомстве.

Наблюдается небольшой рост грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, сказано в сообщении.

В январе-сентябре прокуратура дополнительно поставила на учет 969 преступлений. "Это те факты, по которым работниками органов милиции было необоснованно отказано в возбуждении уголовного дела", - отметила пресс-служба.

Прокуратура изучила дела, находящиеся в производстве органов внутренних дел, дала 2790 указаний о проведении конкретных следственных действий, внесла 882 документа реагирования на нарушения. "Дисциплинарные взыскания получили 995 сотрудников милиции", - отмечается в пресс-релизе.