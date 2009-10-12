Девушку задушили ради мобильника
12:28, 12 октября 2009Крым
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Убийца задержан
20-летний безработный житель Крыма подозревается в убийстве 18-летней девушки ради мобильного телефона и изделий из золота.
Местная жительница найдена мертвой на улице 10 октября, сообщила сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка умерла из-за удушения.
Работники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали парня. Телефон и золото изъяты.
МВД не уточняет, в каком регионе Крыма произошел инцидент.
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