Девушку задушили ради мобильника

Убийца задержан

20-летний безработный житель Крыма подозревается в убийстве 18-летней девушки ради мобильного телефона и изделий из золота. Местная жительница найдена мертвой на улице 10 октября, сообщила сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка умерла из-за удушения. Работники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали парня. Телефон и золото изъяты. МВД не уточняет, в каком регионе Крыма произошел инцидент.

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