По факту убийства депутата в Керчи возбуждено уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства депутата городского совета Керчи, бизнесмена Сергея Ковальчука.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник керченского городского управления милиции Анатолий МИСЮРА, дело возбуждено по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Ковальчук убит из огнестрельного оружия вечером во вторник.

«Попали в тело, выше пояса», - сказал МИСЮРА, уточнив, что было несколько ранений.

Застреленного Ковальчука неподалеку от его дома нашли родственники.

Расследованием происшествия занимается городская милиция. «Пока работаем над версиями (убийства)», - сказал начальник милиции Керчи.

«Обыкновенное убийство, ничего резонансного в нем нет», - добвил собеседник агентства.

На вопрос, широко ли известен Ковальчук в Керчи, МИСЮРА ответил, что он был «обыкновенным коммерсантом», который «зарабатывал деньги».

34-летний Ковальчук избран в горсовет от блока «Не так!», являлся членом СДПУ(о).

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