Центр Симферополя оккупируют баскетболисты и футболисты

Большой спортивный праздник пройдет в центре Симферополя 12 сентября - во вторую субботу первого осеннего месяца в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

На главной площади города организуют мастер-классы по баскетболу и футболу, а по центральным симферопольским улицам пробегут участники легкоатлетической эстафеты.

Кроме того, состоится праздничное собрание физкультурного актива города. В нем примут участие руководители Крыма и Симферополя, председатели физкультурно-спортивных обществ, ветераны спорта, воспитанники спортклубов.

Республиканский комитет по физкультуре и спорту приглашает симферопольцев принять участие в празднике, сообщает пресс-служба крымского правительства.