Заворотнюк согласилась на досрочный демонтаж катка в Ялте

В Ялте начался досрочный демонтаж катка ”Ялта ICE”. Об этом в комментарии УНИАН заявила владелица катка - российская актриса Анастасия ЗАВОРОТНЮК.

Она отметила, что владельцы катка нашли компромисс с властями города. “Досрочно закрывают каток, и мэр Ялты Сергей БРАЙКО берет на себя и гарантирует выплату всех наших обязательств, которые мы не сможем выполнить. Неустойку всем украинским компаниям, которые являются нашими подрядчиками, пообещали покрыть”, - рассказала ЗАВОРОТНЮК.

По словам мужа актрисы - фигуриста Петра ЧЕРНЫШЕВА, по просьбе мэра Ялты они обратились к своим подрядчикам с просьбой провести демонтаж в максимально короткие сроки. Уже начались предварительные работы и срезали половину толщины льда.

В то же время, они опасаются за сохранность имущества, которое вывозится во время демонтажа. “В связи с неразберихой, возникшей из-за досрочного демонтажа, наше личное имущество, коньки, огромное количество других достаточно дорогостоящих вещей, которые принадлежат не компании, а лично нам, погрузили в какие-то машины и собрались куда-то везти. Мы вообще не понимаем, что происходит. Наши подрядчики в шоке. Ведь оборудование, как сказал ЧЕРВОНЕНКО, “в этой палатке” невероятно дорогостоящее – это сотни тысяч евро. И куда оно уйдет?”, – недоумевает актриса.

ЧЕРНЫШЕВ также отметил, что они были удивлены решением Ялты о демонтаже катка. “Когда мы устанавливали каток, мы учли всю информацию по размещению будущего ралли, архитекторами были соблюдены все правила по размещению нашего объекта. Мы специально сократили размер нашей конструкции, уменьшив количество посадочных мест на 400. И в результате, все равно почему-то ЧЕРВОНЕНКО настоял на том, что наш каток якобы мешает проведению ралли. Думаю, тут присутствуют какие-то личные мотивы, может, самолюбие… Не знаю”, - рассказывает фигурист.

В ялтинской мэрии супружеской паре принесли свои извинения за возникшую ситуацию и пригласили на следующий год принять участие в этом проекте.

Но, как отметил ЧЕРНЫШЕВ, “такие ситуации отбивают желание у инвесторов проводить подобного рода мероприятия. Инвесторы все же выбирают места, где выполняются данные местными властями обязательства. Тут существуют какие-то тонкие политические моменты, нам сложно их понять, но мы пытаемся их принять”.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября возникла конфликтная ситуация между владельцами катка «Ялта ICE» и организаторами запланированноой на 11-13 сентября гонки Prime Yalta Rally 2009.

По словам ЗАВОРОТНЮК, в апреле этого года мэрия Ялты дала официальное разрешение на установление на городской Набережной крытого катка, который должен проработать до 1 октября.

Вместе с тем, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, председатель организационного комитета авторалли Prime Yalta Rally 2009 Евгений ЧЕРВОНЕНКО запланировал 11 сентября провести на этой же Набережной шоу, посвященное началу ралли. Планируется, что на Набережной будет установлена сцена, на шоу приглашены первые лица государства. Как отметила актриса, именно эти планы стали почвой для возникшего конфликта.

ЗАВОРОТНЮК сообщила, что во время первых переговоров с Е.ЧЕРВОНЕНКО было достигнуто соглашение о совместном проведении шоу, посвященное началу ралли, с участием фигуристов, приглашенных с ее стороны. Однако, как объяснила актриса, во время второй встречи, тональность и интонация которой со стороны ЧЕРВОНЕНКО была весьма жесткой, предварительная договоренность была аннулирована.

2 сентября А.ЗАВОРОТНЮК заявила, что надеется на скорое и конструктивное разрешение конфликта интересов, возникшего в связи с работой на Набережной Ялты ее катка «Ялта ICE», и запланированным на 11 сентября стартом участников гонки.

В тот же день ЧЕРВОНЕНКО заявил, что российская актриса ЗАВОРОТНЮК должна согласовывать свои имущественные вопросы с мэрией Ялты, а не с организаторами Prime Yalta Rally 2009.