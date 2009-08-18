Анастасия Заворотнюк подумывает о ледовом шоу в Севастополе

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая вместе с супругом-фигуристом Петром Чернышевым запустила в конце июня проект «Ялта Ice», подумывает над проведением ледового шоу в Севастополе.

«Было бы здорово реализовать этот проект и в Севастополе, - отметила Заворотнюк на встрече с председателем городской государственной администрации Сергеем Куницыным. - Это и развитие спорта, и школа олимпийского резерва, в том числе, для тех, кто делает первые шаги в фигурном катании, и шоу «звезд», и социальная программа».

Куницын поддержал такую идею, сообщила пресс-служба администрации.

«Мы договорились о том, что будем реализовывать этот проект. Действительно, а почему не в Севастополе? У нас есть каток на «Муссоне», возможно строительство ледового дворца, по крайней мере, такие переговоры мы сейчас ведем с Федерацией хоккея, а возможно к нам переедет ялтинский крытый каток. Это интересно. Это модно. Это имидж города», - сказал журналистам глава администрации Севастополя после встречи с Заворотнюк.