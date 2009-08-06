Анастасия Заворотнюк покажет два шоу звезд на день рождения Ялты

Два шоу "звезд" пройдут 8 августа в честь Дня города Ялта на ледовом катке "Ялта ICE"

В шоу примут участие "звезды" мирового фигурного катания, олимпийские чемпионы Алексей ЯГУДИН, Татьяна НАВКА и Роман КОСТОМАРОВ, двухкратная чемпионка мира Ирина СЛУЦКАЯ.

Вести шоу будет заслуженная артистка России Анастасия ЗАВОРОТНЮК.

Начало - в 15.00 и 21.00.

9 августа там же покажут детский мюзикл «Бременские музыканты на льду». Текст сказки озвучил российский певец Дима БИЛАН.

Ялте исполняется 171 год.