В Крыму задержали сбежавшего с 1,6 млн. грн. банкира из Ровно
21:00, 05 августа 2009Крым
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Нужно было погасить долги
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму и доставили в Ровно 27-летнего работника ровенского филиала ”Ощадбанка”, который похитил из финучреждения 1 миллион 600 тысяч гривен.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным правоохранителей, работник банка скрывался в Евпатории.
Сотрудника филиала ”Ощадбанка” объявили в розыск после того, как руководство финучреждения обратилось с заявлением в милицию.
Андрей ИЛЬЧУК уже написал заявление о явке с повинной. Он указал, что 30 июня, пользуясь служебным положением, завладел иностранной валютой банка - 95 тыс. долларов и 81 тыс. евро.
Банкир заявил следователям, что присвоенные деньги потратил на погашение долгов.
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