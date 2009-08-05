В Крыму задержали сбежавшего с 1,6 млн. грн. банкира из Ровно

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму и доставили в Ровно 27-летнего работника ровенского филиала ”Ощадбанка”, который похитил из финучреждения 1 миллион 600 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным правоохранителей, работник банка скрывался в Евпатории.

Сотрудника филиала ”Ощадбанка” объявили в розыск после того, как руководство финучреждения обратилось с заявлением в милицию.

Андрей ИЛЬЧУК уже написал заявление о явке с повинной. Он указал, что 30 июня, пользуясь служебным положением, завладел иностранной валютой банка - 95 тыс. долларов и 81 тыс. евро.

Банкир заявил следователям, что присвоенные деньги потратил на погашение долгов.