Власти Крыма требуют освободить берег Черного моря

В разгар курортного сезона крымские власти озаботились вопросом доступности пляжей полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма, правительство автономии сегодня обязало министров, председателей республиканских комитетов, органы местного самоуправления «отменить все приказы и другие регламентные акты», которые ограничивают свободный доступ в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории природно-заповедного фонда полуострова.

Ранее сегодня министр курортов и туризма Крыма Андрей СУМЦОВ заявил, что вход на пляж не может быть платным, деньги должны взиматься только за предоставление дополнительных услуг, «как это принято в европейских странах».

Совмин еще весной рекомендовал властям регионов обеспечить бесплатный доступ жителей и гостей полуострова на коммунальные пляжи. Как отмечалось в документе правительства, «при заключении договоров аренды пляжных территорий» предусмотрено взимание платы только «за дополнительные услуги по прокату пляжного оборудования».

Опрошенные в середине июня УНИАНом сотрудники отделов и управлений курортов ряда регионов Крыма заявили, что деньги за вход на пляжи не берутся, люди платят только за услуги.

По закону плату можно брать за допудобства: прокат топчана, зонтика и т.д. Зная об этом, предприниматели пишут на чеках – «услуги пляжа», хотя фактически деньги берутся за те удобства, которые в любом случае должны быть (ногомойка, туалет, медпункт и т.п.). За другие услуги – прокат лежака или зонта – отдыхающим приходится платить отдельно.

Крымчане при предъявлении по месту прописки паспорта или его ксерокопии могут бесплатно пройти на пляжи, кроме тех, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям.