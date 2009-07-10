7 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:04, 10 июля 2009Крым
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УАЗ врезался в стену
Семь человек пострадали в дорожной аварии в алуштинском регионе Крыма, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
Водитель не справился с управлением автомобиля УАЗ-469 на трассе Алушта-Судак, машина врезалась в подпорную стену.
Пострадавшие жители Харькова доставлены в больницу Алушты.
На место происшествия выезжали работники милиции и врачи «скорой помощи». Подразделения МЧС не привлекались.
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