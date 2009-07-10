7 человек пострадали в ДТП в Крыму

10:04, 10 июля 2009
Крым
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УАЗ врезался в стену

Семь человек пострадали в дорожной аварии в алуштинском регионе Крыма, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Водитель не справился с управлением автомобиля УАЗ-469 на трассе Алушта-Судак, машина врезалась в подпорную стену.

Пострадавшие жители Харькова доставлены в больницу Алушты.

На место происшествия выезжали работники милиции и врачи «скорой помощи». Подразделения МЧС не привлекались.

 

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