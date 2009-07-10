Куницын советует руководителям Крыма и не мечтать о Севастополе

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН советует крымскому руководству заняться решением социально-экономических проблем автономии, а не гаданием на кофейной гуще: войдет ли Севастополь в состав Крыма или нет.

«В телеэфире Президент говорил на эту тему предположительно, - заявил КУНИЦЫН, - а уже началось: премьеру и спикеру парламента автономии ПЛАКИДЕ и ГРИЦЕНКО Севастополь понадобился, и некоторые другие крымские политики к хору присоединились: “Даешь Севастополь в Крым”».

Глава администрации отметил, что Севастополь живет лучше, чем крымская автономия. «Я понимаю рвение крымского руководства: конечно, Севастополь объективно живет лучше, чем автономия… Даже сейчас бюджет Севастополя больше, чем столицы АР Крым, Симферополя. У нас, в отличие от полуострова, нет долгов по зарплате в бюджетной, коммунальной сферах. Мы "задних не пасем", а перспектива погрязнуть в чужих проблемах, не решаемых тем же Совмином Крыма, севастопольцев мало устраивает», - заявил КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.

КУНИЦЫН отметил: Президент не имел в виду, что слияние Крыма и Севастополя - задача сегодняшнего дня. «Даже в теории: нужны изменения в Конституцию, административно-территориальная реформа, огромные затраты, организационные усилия. Словом, дело не одного дня, года», - подчеркнул глава администрации.

Он добавил, что общался на эту тему с Виктором ЮЩЕНКО. «Я сказал Виктору Андреевичу: "Севастопольцы согласятся (на вхождение в состав автономии) при одном условии - если наш город станет столицей Крыма". Вместе посмеялись», - сказал КУНИЦЫН.