Кто строится на территории Никитского ботсада

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Генеральной прокуратуры завершить расследование уголовного дела по факту незаконного строительства на территории Никитского ботанического сада (Большая Ялта, Крым).

Как сообщает пресс-служба главы государства, ЮЩЕНКО отметил, что, невзирая на многочисленные поручения Президента и правительства, до сих пор не утверждены границы Никитского ботсада.

Президент напомнил, что сегодня на территории сада расположены уже не только частные дома, но и целые гостиничные комплексы.

В подготовленном Украинской академией аграрных наук обосновании уточнения природоохранного статуса земучастков приведены завышенные площади, с которых предлагается снять статус земель природно-заповедного фонда. Принятие такого решения привело бы к значительному (на 25%) сокращению площади Никитского ботсада, отметили в пресс-службе.

Обращаясь к представителю Генеральной прокуратуры, В.ЮЩЕНКО сказал, что через тридцать дней в этом вопросе должна быть поставлена точка. По его убеждению, виновные должны быть наказаны.

«Хочу поинтересоваться у Украинской академии аграрных наук, в подчинении которой находится сад: как такое могло произойти? Если вы не можете сохранить наше национальное достояние, то лучше передать Никитский ботанический в управление Минприроды», - обратился Президент к присутствующему на совещании вице-президенту УААН.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что через 10 дней хочет видеть позицию академии по этому вопросу.

*** Никитский ботанический сад - Национальный научный центр основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.