Россиянин умер в море в Крыму
12:00, 09 июля 2009Крым
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Проводится расследование
Гражданин Российской Федерации умер в Черном море в Крыму, предположительно, от сердечного приступа, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел в сакском селе Поповка.
По словам жены жителя Брянска, сердечный приступ случился у мужчины, 1958 года рождения, в морской воде.
Россиянина вынесли на берег отдыхающие. Они пытались оказать первую медицинскую помощь, но безрезультатно. Медики "скорой помощи" констатировали смерть мужчины. Ее причина устанавливается.
Проводится расследование.
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