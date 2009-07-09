Россиянин умер в море в Крыму

Гражданин Российской Федерации умер в Черном море в Крыму, предположительно, от сердечного приступа, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел в сакском селе Поповка.

По словам жены жителя Брянска, сердечный приступ случился у мужчины, 1958 года рождения, в морской воде.

Россиянина вынесли на берег отдыхающие. Они пытались оказать первую медицинскую помощь, но безрезультатно. Медики "скорой помощи" констатировали смерть мужчины. Ее причина устанавливается.

Проводится расследование.