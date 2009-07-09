Курс доллара в обменниках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,70 грн./долл., продают – по 7,77 грн./долл. Курс покупки/продажи наличного доллара немного понизился, по сравнению с 8 июля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,73 грн./долл., по продаже – 7,74-7,80 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 8 июля, и составляет 10,68 грн./евро, продажи – понизился на 0,5% - до 10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,59-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,83-11,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 8 июля, и составляет в среднем 0,2329/0,2509 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,242 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,69 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл., курс немного понизился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,71 грн./евро, курс не изменился по сравнению с 8 июля, продажи – 10,90 грн./евро, на 0,4% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 8 июля, и составляет в среднем 0,2314 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2519 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,77 грн., евро – 10,70/10,87 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,90 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6245, к евро – 10,598817, к российскому рублю – 0,2399.