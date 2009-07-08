Поезд сбил женщину в Симферополе
10:33, 08 июля 2009Крым
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Скончалась в машине «скорой»
Женщина погибла от травм, полученных во время наезда поезда на станции «Симферополь» в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
«Двигательным составом соединением "Киев – Симферополь" была травмирована женщина, 1952 года рождения», – сказано в сообщении.
Пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу.
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