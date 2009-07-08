Поезд сбил женщину в Симферополе

Женщина погибла от травм, полученных во время наезда поезда на станции «Симферополь» в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

«Двигательным составом соединением "Киев – Симферополь" была травмирована женщина, 1952 года рождения», – сказано в сообщении.

Пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу.