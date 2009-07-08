Дельтапланериста сняли с дерева

Спасатели оказали помощь повисшему на дереве на южном склоне горы Ай-Петри в районе Ялты дельтапланеристу и унесенному в море в восточном Крыму виндсерфингисту.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествиях поступила к бойцам накануне.

«Дельтапланерист, 1978 года рождения, повис на дереве и самостоятельно не мог спуститься», - сказано в сообщении. Горноспасатели МЧС Ялты с помощью альпинистского снаряжения сняли его с дерева, с высоты 25-ти метров. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Между тем, гражданин России, 1981 года рождения, не справился с управлением виндсерфинга и его начало уносить в море. На помощь россиянину отправились матросы-спасатели из города Щелкино. На моторной лодке пострадавшего доставили на берег. Во врачебной помощи он не нуждался.