Пол-Симферополя оставят без воды

В среду, 20 мая, ряд улиц и микрорайонов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ на Межгорном водоводе.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, с 6-ти утра будет прекращена подача воды в районы, прилегающие к площади Московской (ул. Киевская, Ростовская, Никанорова, Лизы Чайкиной, Молодых подпольщиков, Гагарина, Семашко, Гайдара), на улицы Кечкеметская, Бела Куна, Бородина, Глинки, проспект Победы, микрорайоны «Свобода», Каменка, Хош-Кельды, Давыдовка, Жигулина роща, поселки ГРЭС, Молодежное, Агроуниверситет, Комсомольское, Белое.

Водоснабжение микрорайонов Маршала Жукова и Загородный будет осуществляться с 19.00 до 21.00 часов.

Подачу воды возобновят к 6-ти утра 21 мая.