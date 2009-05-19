Каким видела Крым Леся Украинка

В Луцке открылась выставка «Студии из Крыма. Леся Украинка и Агатангел Крымский: озаренные Востоком».

Как передает корреспондент УНИАН, выставка экспонируется в Волынском краеведческом музее с 18 мая по 15 июня, а с 20 июня по 1 сентября - в Музее Леси Украинки в селе Колодяжное Ковельского района.

Экспонаты выставки, предоставленной Ялтинским историко-литературным музеем и дополненные материалами из фондов Волынского краеведческого музея, дадут возможность увидеть Крым таким, каким его видели Леся Украинка и Агатангел Крымский.

Как отметили организаторы, выставка открылась в рамках празднования 80-летия Волынского краеведческого музея, 60-летия Колодяжненского литературно-мемориального музея Леси Украинка и 160-летия со дня рождения Олены Пчилки.

Выставка является результатом многолетнего плодотворного сотрудничества Музея Леси Украинка в селе Колодяжное с Мемориальным музеем Леси Украинка в Ялте.