Тимошенко: Украина осудила преступления советской системы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что кризис не помешает построить в стране европейское будущее для всех национальностей.

Как сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю 65-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

“Мы заботились и будем заботимся о том, чтобы как можно лучше наладить жизнь этого народа в Крыму. Верю в то, что мы все, граждане нашей Украины, построим богатое европейское будущее, и этому не помешает мировой финансовый кризис, с которым мы ежедневно, шаг за шагом, боремся. Но построить справедливое и богатое общество можно только благодаря общественному согласию и уважению к правам наших соотечественников, людей, которые живут рядом с нами”, - говорится в обращении.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что выселение крымских татар “по приказу красного диктатора Иосифа Сталина” является страшной и жестокой страницей в истории Украины. “В одну ночь несколько сотен тысяч крымских татар потеряли свои дома, были оторваны от мест, где жили с деда-прадеда. Около сорока процентов людей погибли в дороге. Это страшная и жестокая страница в нашей истории”, - говорит она.

Премьер-министр напоминает, что именно украинец, генерал и диссидент Петр Григоренко мужественно стал на защиту этого народа. “Он на весь мир заявил о нарушении прав и свобод. Независимая Украина осудила это преступление советской системы. Наше молодое государство открыло возможность возвращения крымско-татарского народа на свою Родину”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства выразила соболезнования крымскотатарскому народу. “Свеча памяти и скорби о жертвах депортации горит в душе каждого из нас”, - говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО.