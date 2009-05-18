Куницын увидел в ЕЦ элементы политического волюнтаризма

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, исключенный на прошлой неделе из рядов партии«Единый центр», считает, что в руководстве ЕЦ начали проявляться элементы политического волюнтаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на брифинге в Севастополе.

«В крымскую организацию партии сегодня вступают люди, идет процесс, строится нормальная организация. Нас устраивают политические принципы, потому что там нет радикализма, вступление в любые военно-политические блоки только после общенационального референдума, поддержка хартии о языках национальных меньшинств, уважение к Конституции Крыма и так далее. А на деле начали проявляться элементы политического волюнтаризма», – сказал он.

С.КУНИЦЫН заявил, что спокойно относится к исключению из партии. Одной из основных причины конфликта с руководством ЕЦ он считает позицию идти на выборы в крымский парламент в марте следующего года в «Блоке Куницына», а не в партийном блоке.

Он также рассказал о курьезах, связанных с сообщением об исключении из ЕЦ: «Нарешали исключить меня из партии… Самое интересное: нарешали, вывесили на сайт, а потом прочитали устав – и оказывается, что не может меня, заместителя председателя партии, исключить из партии Президиум. Съезд может, или, как минимум, политсовет. Поэтому, вечером нарешали, а утром с сайта сняли».

С.КУНИЦЫН отметил, что партруководство, видимо, хотело его «проучить, повоспитывать».