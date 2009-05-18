12 станций водоканала Севастополя отключены от электроэнергии

В Севастополе из-за долгов отключены от электроэнергии 12 подкачивающих и насосных станций городского коммунального предприятия «Севгорводоканал», расположенных в разных частях города.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе ОАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго».

По информации пресс-службы, по состоянию на 16.30 специалисты «Севастопольэнерго» завершили отключение от электроэнергии объектов второй очереди ГКП «Севгорводоканал», начавшееся сегодня утром с 10.00, как и предупреждало 13 мая руководство компании.

В пресс-службе уточнили, что долг водоканала за электроэнергию на сегодня составляет 2 млн. 262 тыс. грн.

Сегодня на брифинге председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН сообщил, что дал поручение разобраться в ситуации с водоснабжением города.

По его словам, администрация найдет 2 млн. грн. для погашения долга водоканала.

В то же время, он подчеркнул, «без радикального решения вопроса о тарифной политике» ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве города не изменится.

Председатель администрации назвал аморальной позицию горсовета, который отказывается пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.

«Я понимаю, что сейчас все готовятся к президентским выборам, но это не значит, что десятки тысяч людей должны от этого страдать», - сказал С.КУНИЦЫН.

По его словам, на сегодня в Севастополе «себестоимость 1 кубометра воды стоит 6 грн. 30 коп., а продаем его по 4 грн. 25 коп. Отсюда 2 млн. грн. убытков в месяц».

Как стало известно УНИАН из информированных источников в органах ЖКХ города, вследствие отключения 12 станций водоканала вода не подается в десятки жилых домов на нескольких улицах в разных частях города.

Более критическая ситуация сложится в случае отключения объектов третьей очереди «Севгорводоканала» - гидроузлов, что «Севастопольэнерго» обещает сделать после 20 мая, если не будет погашена задолженность, сообщил источник.