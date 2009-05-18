В лесах Крыма в аренду сдали пруд

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала решение Сакского районного совета о передаче частнику в аренду на 49 лет пруда в лесу.

"Выделяя в пользование водный объект, районный совет вышел за пределы своих полномочий, поскольку пруд находится в введении гослесхоза", - отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В решении райсовета не указано, в каких целях используется пруд с площадью зеркала 6,5 га. "По закону, использование лесных участков возможно только для нужд охотничьего хозяйства, культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и учебно-воспитательных целей, проведения научно-исследовательских работ", - добавили в прокуратуре.