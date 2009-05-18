СБУ создает спецподразделение в Крыму

По решению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Главном управлении Службы безопасности Украины в Крыму создается специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованием преступлений против крымских татар в годы депортации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«По решению Президента в Крыму в СБУ создается специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованием всех преступлений, связанных с уничтожением и репрессиями против крымскотатарского народа в годы депортации и всего, что предшествовало этому преступлению», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, будет организована доследственная проверка и сбор свидетельств жертв и пострадавших в результате депортации.

«На основе рассекреченных документов следователями будут проведены работы с тем, чтобы выйти на привлечение правовой ответственности всех тех, кто стоял за этим преступлением (депортацией – УНИАН) и его совершал», - отметил руководитель СБУ.

Он также добавил, что подобная работа будет организована в отношении насильственно переселенных из Крыма армянского, болгарского, немецкого народов и всех «других невинно замученных людей».

Со своей стороны лидер Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что крымские татары «с большим удовлетворением» воспринимают создание спецподразделения в СБУ Крыма.

«Для нас это очень положительное событие», - подчеркнул глава Меджлиса.

Его первый заместитель Рефат ЧУБАРОВ добавил, что «мы (крымские татары – УНИАН) не столько хотим наказания, сколько хотим очищения общества».

Как сообщал УНИАН, сегодня исполняется 65 лет со дня насильственного переселения крымских татар с территории Крыма.