Севастополь посетил начальник турецкого генерального штаба

Севастополь сегодня посетила военная делегация Турецкой Республики во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Илькером БАШБУГОМ.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских cил Украины, планом пребывания турецких гостей в Крыму был предусмотрен осмотр экспозиций Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя «Панорама», возложение венков к турецкому мемориальному комплексу, посещение Ханского дворца в городе Бахчисарай.

Визит военной делегации начался 13 мая. Представители турецкого военного ведомства встретились с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ и главнокомандующим Вооруженных Сил Сергеем КИРИЧЕНКО.

Целью визита являлось обсуждение вопросов региональной безопасности, подготовки и участия подразделений вооруженных сил обеих стран в миротворческих операциях, внедрение единых стандартов управления войсками, развитие отношений между Вооруженными Силами Украины и Турции.

Посещением Севастополя визит в Украину завершается.