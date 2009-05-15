Единый центр выгнал руководителя администрации Севастополя

Президиум "Единого центра" исключил из рядов партии председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕЦ.

В сообщении говорится, что такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании Президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".

В решении отмечено, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".

Других подробностей пресс-служба ЕЦ не сообщает.