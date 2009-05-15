Единый центр выгнал руководителя администрации Севастополя
17:26, 15 мая 2009Крым
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Вредит авторитету партии?
Президиум "Единого центра" исключил из рядов партии председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕЦ.
В сообщении говорится, что такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании Президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".
В решении отмечено, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".
Других подробностей пресс-служба ЕЦ не сообщает.
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