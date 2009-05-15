Шеф СБУ едет в Крым

10:26, 15 мая 2009
Крым
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... с копиями дел на крымских татар

18 мая в Симферополе во время выездной коллегии Службы безопасности Украины крымскотатарской общественности будут переданы копии рассекреченных архивных дел на 60 расстрелянных представителей интеллигенции. 

По данным пресс-службы СБУ, также пройдет презентация книжки «Последняя рукопись Сабри Айвазова. Милли Фирка» из серии «Рассекреченная память», изданной при содействии Службы безопасности Украины. 

В коллегии планируется участие председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, лидера крымскотатарского Меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА и его заместителя Рефата ЧУБАРОВА.

Напомним, 18 мая в Крыму - День памяти жертв депортации.

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