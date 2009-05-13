Выборы Президента 25 октября 2009 года признаны неконституционными

Конституционный Суд признал неконституционным постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении КС.

Решение огласил председатель КС Андрей СТРИЖАК.

Он подчеркнул: КС исходил из того, что Конституцией срок полномочий Президента исчисляется с момента принесения им присяги народу на торжественном заседании ВР (статья 104).

В то же время 103 статья основного закона устанавливает, что выборы Президента назначаются на последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства. Таким образом, часть 1 статьи 17 Закона о выборах Президента не соответствует действующей Конституции. При этом в КС напомнили, что именно на основании этой статьи парламентарии принимали решение о назначении выборов на 25 октября.

В то же время в решении КС нет ни слова о возможной дате президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности решения ВР.

Автор ходатайства отмечает, что в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные после выборов Президента, избранного 26 декабря 2004 года, который принес присягу 23 января 2005 года, выборы главы украинской державы должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

В.ЮЩЕНКО обращает внимание на то, что определение другой даты проведения очередных выборов Президента является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины.