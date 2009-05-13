Водоканалу Севастополя пригрозили отключить электроэнергию

«Севастопольэнерго» предупредила «Севгорводоканал» об отключении предприятия с 18 мая от электроэнергии из-за непогашения задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления ОАО «ЭК Севастопольэнерго» Владимир МИРГОРОДСКИЙ сегодня на пресс-конференции заявил, что 12 мая истек срок реструктуризации оплаты долга за потребленную электроэнергию в сумме 3 млн. 465 тыс. 801 грн. 61 коп., данный ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» Государственному коммунальному предприятию «Севгорводоканал». По его словам, «мы делали шаги навстречу, однако ситуация «патовая», обязательства не выполнены и, вследствие этого, мы вынуждены приступать к отключению второй очереди объектов предприятия-должника».

Как добавил В.МИРГОРОДСКИЙ, за период, данный на реструктуризацию, «Севгорводоканал» погасил часть долга, однако по состоянию на 12 мая задолженность за потребленную электроэнергию перед «Севастопольэнерго» составляет 2 млн. 422 тыс. грн. «В случае непогашения этого долга, энергетическая компания без проволочек приступит к отключению должника от электроэнергии в понедельник, 18 мая, в 10.00», - резюмировал председатель правления.