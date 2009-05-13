Сумасшедший аттракцион грузовика остановил движение в Симферополе

В центре Симферополя сегодня утром было парализовано движение из-за образовавшихся заторов по улицам Киевской и Троллейбусной, а также на Московском и Куйбышевском кольцах. Всему виной - аттракцион Камаза.

Троллейбусы остановились из-за обрыва проводов. Он произошел из-за халатности и невыполнения элементарных норм безопасности и требований Правил дорожного движения водителем Камаза, сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.

Грузовик, который перевозил на платформе аттракцион (ширина груза составляла более 3-х метров, а высота - более 4-х), двигаясь по улице Троллейбусной на перекрестке с улицей Киевской, оборвал троллейбусные провода. «Повернув, водитель оборвал провода еще и напротив остановки общественного транспорта», - отмечается в сообщении.

Маршрут и график движения при перевозка детского аттракцион из парка Гагарина не был согласован с Госавтоинспекцией.