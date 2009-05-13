Водитель перевернувшегося в Крыму воронка с заключенными таки был пьяным

Пьяному водителю-милиционеру автомобиля для перевозки заключенных, который перевернулся в марте в Крыму, предъявлено обвинение.

Как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА, водителю, который не справился с управлением технически исправного автозака, инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины, – нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее 5-ти гражданам телесные повреждения средней степени тяжести.

«Проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что он (водитель-милиционер) находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметила Н.БОЯРКИНА.

Сакская межрайонная прокуратура направила в Сакский райсуд уголовное дело по факту опрокидывания спецавтомобиля.

Как сообщал УНИАН, 5 марта отдельная рота конвойной службы милиции при Главном управлении МВД в Крыму проводила плановое этапирование на автомобиле ГАЗ-3307 спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора. На трассе Раздольное-Евпатория машина перевернулась.

Пресс-служба милиции тогда заявляла, что опрокидывние автозака произошло, вероятно, «вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек». В сообщении также отмечалось, что водитель спецавтомобиля работает в органах внутренних дел 20 лет, имеет водительский стаж 26 лет. «По предварительному медицинскому заключению все работники милиции, в том числе и водитель, – трезвые. Для окончательного заключения взяты анализы на наличие алкоголя в крови», – заявляла милиция.