Директоры 5-ти школ Крыма получили «на орехи» за орехи
16:52, 12 мая 2009Крым
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Детей кормили вредной едой
Директоры 5-ти школ Красноперекопского района Крыма привлечены к дисциплинарной ответственности за продажу в столовых учебных заведений вредных для детского здоровья продуктов.
Среди них – жареные орешки, газированная вода, другие напитки, соусы, в состав которых входят небезопасные пищевые добавки, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
По требованию надзорного ведомства вредные продукты исключены из рациона красноперекопских школьников.
Кроме того, за то, что наличие опасных продуктов выявили прокуроры в ходе проверки, а не контролирующий орган – районная СЭС, наказан помощник санитарного врача.
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