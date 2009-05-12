Убийцы сторожа ювелирного магазина кутили в Ялте
13:27, 12 мая 2009Крым
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Ограбление на полмиллиона
В Ялте работники милиции накануне задержали двух жителей Кривого Рога, которые в апреле в райцентре Широкое Днепропетровской области ограбили ювелирный магазин и убили сторожа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области генерал-майор Анатолий НАУМЕНКО.
По его словам, злоумышленники нанесли битой смертельную травму сторожу, а потом проникли в ювелирный магазин.
Из магазина они похитили драгоценностей на 500 тыс. грн. Часть украшений продали, на полученные деньги развлекались в Ялте. Часть украшений изъяла милиция.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за умышленное убийство и разбой.
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