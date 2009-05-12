Убийцы сторожа ювелирного магазина кутили в Ялте

В Ялте работники милиции накануне задержали двух жителей Кривого Рога, которые в апреле в райцентре Широкое Днепропетровской области ограбили ювелирный магазин и убили сторожа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области генерал-майор Анатолий НАУМЕНКО.

По его словам, злоумышленники нанесли битой смертельную травму сторожу, а потом проникли в ювелирный магазин.

Из магазина они похитили драгоценностей на 500 тыс. грн. Часть украшений продали, на полученные деньги развлекались в Ялте. Часть украшений изъяла милиция.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за умышленное убийство и разбой.