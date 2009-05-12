Джордж Сорос: падение мировой экономики прекратилось

Темпы снижения мировой экономики замедляются, а методы экономического стимулирования стран мира уже начали давать результаты. Об этом сообщил известный американский инвестор Джордж Сорос, передает k2kapital..

Сорос в интервью немецким СМИ выразил мнение, что Азия станет первым из регионов мира, который выйдет из экономического застоя. При этом Китай может вместо США стать новым двигателем роста мировой экономики.

Финансист отметил, что "свободное падение" мировой экономики уже прекратилось, а риск обвала валютно-финансовой системы миновал.

Что касается доллара США, то Сорос заявил, что позиция американского доллара в настоящее время является достаточно слабой, однако в будущем возможность резкого падения обменного курса доллара США по отношению к евро крайне мала.