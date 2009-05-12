Севастопольский чиновник «от природы» погорел на взятке
12:16, 12 мая 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Севастополе во время получения 20 тысяч гривен взятки задержан заместитель начальника Государственного управления охраны окружающей среды.
В целом чиновник вымогал 40 тысяч гривен от частного предпринимателя за согласование проекта отвода земельного участка площадью 0,19 гектаров, сообщает пресс-служба МВД Украины.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества.
Прокуратура Севастополя возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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