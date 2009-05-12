Севастопольский чиновник «от природы» погорел на взятке

В Севастополе во время получения 20 тысяч гривен взятки задержан заместитель начальника Государственного управления охраны окружающей среды.

В целом чиновник вымогал 40 тысяч гривен от частного предпринимателя за согласование проекта отвода земельного участка площадью 0,19 гектаров, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества.

Прокуратура Севастополя возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.