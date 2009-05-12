Mercedes не разминулся с деревом в Крыму: 6 пострадавших (фото)

Шесть человек травмированы в результате столкновения автомобиля Mercedes Vito с деревом на автодороге Симферополь – Феодосия в Крыму.

Как сообщает пресс-служба крымской Госавтоинспекции, автоавария произошла сегодня около 5-ти часов утра.

31-летний водитель иномарки – житель Симферопольского района – не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Кроме водителя, в ДТП травмированы пятеро мужчин-пассажиров: 31-летний и 35-летний жители Луганской области, 37-летний и 25-летний жители Алушты и 28-летний житель Белогорского района автономии.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины аварии установит следствие.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма.