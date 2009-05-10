Пять российских спелеологов вывели из затопленной пещеры в Крыму

Спасатели вывели из затопленных Красных пещер (Кизил-Коба) в Крыму пятерых жителей российского города Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, трое мужчин и две женщины, сославшись на то, что у них осталось мало времени на пребывание в Крыму, спустились в пещеры, несмотря на штормовое предупреждение.

«Сотрудники предприятия «Кизил-Коба» провели с ними инструктаж, в том числе, по словам спасателей, спелеологов предупредили о возможном поднятии уровня воды в пещере», - говорят в МЧС.

Утром 9 мая дежурный Контрольно-спасательной службы Симферополя получил сообщение о чрезвычайном происшествии. Вследствие поднятия уровня подземных вод выход из пещеры оказался затоплен на уровне 1,5-2 метров. «Из-за сильных осадков вода стремительно начала поступать сразу через несколько сифонов, таким образом заблокировав в каменном мешке спелеологов», - говорится в сообщении МЧС.

В 23.15 с помощью аквалангов были проведены спасательные мероприятия. Россиян вывели из пещер.

Мероприятия закончены в 5.05 сегодняшнего дня.

Подобные происшествия происходили в Красных пещерах в 1997 и 2002 годах. В 2002-ом в результате резкого подъема уровня воды один человек погиб.