День Победы в Севастополе: Россия и Украина плечом к плечу

В Севастополе по случаю 65-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков и 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись марш ветеранов и парад подразделений Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, командующие ВМС Игорь ТЕНЮХ и ЧФ РФ Александр КЛЕЦКОВ осуществили объезд парадных расчетов.

Около 10.30 началось торжественное прохождение колонн ветеранов войны, ветеранов Вооруженных Сил, участников боевых действий, женщин-фронтовичек и вдов погибших участников войны, воинов-интернационалистов.

В 11.50 началось прохождение торжественным маршем украинских и российских военнослужащих, которое осуществлялось в составе 12 сводных рот (плечом к плечу). Перед каждой колонной военнослужащие несли знамена украинского и российского флотов. Вооруженные Силы Украины в большинстве были представлены военным моряком, а также военнослужащими Воздушных сил Украины. В завершение в однострое прошли военные оркестры ВМС Украины и ЧФ РФ.

Для ветеранов организовали „полевую кухню” в Сквере воинов-интернационалистов.

Справка УНИАН. Впервые в Севастополе украинские и российские военнослужащие прошли плечом к плечу в единых строевых расчетах в 2000-ом году после митинга-реквиема с участием тогдашних Президента Украины Леонида КУЧМЫ и министра обороны России Игоря СЕРГЕЕВА.