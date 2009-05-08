В Севастополе отреставрировали легендарный бронепоезд (фото)

Ко Дню Победы в Севастополе отреставрировали памятник «Бронепоезд Железняков».

Паровоз ЭЛ-2500 с надписью «Смерть фашизму!» изготовлен в 1922 году в Луганске. Он стоит в районе Севастопольского железнодорожного и автобусного вокзалов с 24 октября 1967 года. В дни второй героической обороны Севастополя паровоз водил в бой легендарный бронепоезд «Железняков». В настоящее время памятник находится на балансе Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя.

«15 лет бронепоезд только красился и капитально не ремонтировался. В последнее время он был в неудовлетворительном состоянии», - отметил заместитеть Севастопольской горгосадминистрации Владимир Казарин.

В ходе реконструкции заменили 5 квадратных метров металлических листов. Все стеклянные части восстановлены и поставлены на место, приведена в порядок территория. «Ремонтные работы показали, что ряд металлических частей были уже приготовлены вандалами к снятию. Своей работой реставраторы фактически спасли бронепоезд», - сказал Казарин, слова которого цитирует Отдел по делам прессы и информации администрации.