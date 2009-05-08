Лидер регионалов Крыма указал на «стратегическую ошибку» Совмина
Партия потребует отмены решения?
Лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ считает недопустимым ликвидацию республиканского объединения производственных предприятий «Крымводоканал».
«Я считаю, что правительство Крыма допустило серьезную стратегическую ошибку. Это решение непродуманное и вредное», - заявил нардеп в эфире ГТРК «Крым».
По словам В.КИСЕЛЕВА, Совет министров Крыма, приняв решение о ликвидации объединения, ничего не предложил взамен. «Я, как хозяйственник с огромным опытом, могу любому доказать в две минуты, что такие решения так не принимаются. Должны были, по меньшей мере, хотя бы предложить что-либо взамен. Когда я читаю это постановление, там четко написано: ликвидировать, создать ликвидационную комиссию. Всё. Я понимаю желание премьер-министра правительства (Крыма) избавиться от предприятий, которые сегодня убыточны, но так же не делается, как это сделано!», - сказал он.
В.КИСЕЛЕВ считает, что крымская парторганизация ПР «даст серьезную оценку» и потребует отменить решение правительства автономии.
Как сообщалось, в конце апреля Совмин решил ликвидировать республиканское объединение производственных предприятий «Крымводоканал».
Причиной для ликвидации послужило отсутствие у структурных подразделений предприятия чистой прибыли, необходимой для отчисления на содержание объединения, отмечается в постановлении.
Провести процедуру ликвидации Совмин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
*** Производственное объединение «Крымводоканал» (Симферополь) предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в автономии.