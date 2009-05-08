Черноморский флот позорят на сити-лайтах в Севастополе

В Севастополе на рекламных носителях - сити-лайтах - разместили список крупнейших городских должников Пенсионного фонда Украины.

Среди них: предприятие «ЭРА», Севастопольский морской завод, Строительное управление Черноморского флота России, сообщает Главное управление ПФУ в Севастополе.

Рекламные носители расположены по центральному кольцу Севастополя.

«Один из сити-лайтов размещен в непосредственной близости от административного здания крупнейшего должника – Строительного управления Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Долг Стройуправления ЧФ по состоянию на 5 мая составлял более 4,4 млн. грн.

Цель социальной акции – обратить внимание руководителей предприятий на необходимость своевременных расчетов по уплате страховых взносов для обеспечения выплат пенсий севастопольцам, отметили в ПФУ.